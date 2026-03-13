ソウル警察庁は21日に光化門（クァンファムン）広場で開かれるBTS（防弾少年団）のカムバック公演に関連し、テロの可能性などに備えて警戒態勢を強化する方針だ。ソウル警察庁は13日、報道資料を通じて、中東地域の紛争など国際情勢を考慮するとテロ発生の可能性を完全に排除することはできないとし、警察特攻隊の人員を最大限動員して会場全域で事前の安全点検を実施すると明らかにした。警察は「公演当日に爆破脅迫の通報が寄せ