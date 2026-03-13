フランスのエマニュエル・マクロン大統領とインドネシアのプラボウォ・スビアント大統領が国賓として訪韓すると、青瓦台（チョンワデ、韓国大統領府）が13日、明らかにした。マクロン大統領は来月2〜3日に韓国を訪問する。マクロン大統領の訪韓は2017年の就任後初めてで、フランス首脳の訪韓は2015年のフランソワ・オランド当時大統領の訪韓以来11年ぶりとなる。李在明（イ・ジェミョン）政権発足後、欧州首脳の初訪韓でもある。李