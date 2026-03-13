声優の池田昌子さんが、3日に脳出血のため亡くなった。87歳だった。13日、東京俳優生活協同組合が発表した。【動画】メーテルの姿も劇場版「銀河鉄道999」4Kリマスター版の予告編池田さんは1939年1月1日生まれ、東京都出身。「銀河鉄道999」（メーテル役）、「エースをねらえ！」（竜崎麗香役）、「火の鳥」（火の鳥役）、「宇宙兄弟」（シャロン役）、「HUNTER×HUNTER キメラアント編」（女王役）などの声優を務め、オード