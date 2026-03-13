元DeNA監督のアレックス・ラミレス氏（51）が13日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜前10・25）にリモートで生出演し、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝で侍ジャパンと戦うベネズエラの戦力について解説した。1次ラウンドC組を4戦全勝で1位通過した侍ジャパンは14日（日本時間15日）、米マイアミのローンデポ・スタジアムで、D組2位のベネズエラと対戦する。ラミレス氏はベネズエラの首都カラカス出身。