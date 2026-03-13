映画で有名になったあの戦闘機をイスラエルが撃破2026年3月8日にイスラエル国防軍がイラン中部のエスファハーン空港を攻撃し、それに関するSNSでの投稿が話題となっています。それによると、イスラエル空軍は「イラン空軍のF-14「トムキャット」を保管していた空港施設を攻撃した」とあり、これが本当であれば世界で唯一のF-14が深刻な被害を受けた可能性があります。【動画】もう殆ど数はない？ 攻撃されるイラン軍のF-14F-14