小沢健二が、本日3月13日22時よりYouTubeにて生配信『ここ出ます！ 月と街のAidade』を実施する。 （関連：小沢健二の「個」は普遍に至るか？imdkmの『So kakkoii 宇宙』評） 本配信は、4月から始まる全国ホールツアー『月と街のAidade』の予習的な内容となる。小沢がリアルタイムで打ち込むタイプライターの文字映像をメインに、本人が「自伝的なライブ」と語るツアーの片鱗が明かされるほか、ラ