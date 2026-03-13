ご存じだったでしょうか。日本の「小世帯」（単身者や夫婦のみ）の割合は1980年には約32％でしたが、2020年には約58％と増加しています。この傾向はこれからも続くそうです。また国民生活基礎調査によれば、2024年の1世帯あたりの平均世帯人員は2.2人。1986年の3.22人と比較すると「丸々一人分の生活」が失われたことになるのだとか。このような日本の小世帯の増加についての説明から始まったのが、パナソニック（株）が開催した「