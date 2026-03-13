俳優の上白石萌歌さんは3月12日、自身のInstagramを更新。「うれしいおしらせ」を報告し、反響が寄せられました。【写真】上白石萌歌の「うれしいおしらせ」「わっ！！楽しみすぎる！！」上白石さんは「うれしいおしらせ」とつづり、ジャケット写真を投稿。「adieuにとって5枚目のミニアルバム『adieu 5』4月22日にリリースすることになりました」と、アーティスト・adieuとして新たにアルバムをリリースすることを報告しました