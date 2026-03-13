ハインツ日本は、世界No.1（ユーロモニターインターナショナル調べ：調味料・調理済み食品 2026年版：世界市場における小売販売額：2025年）トマトケチャップブランド ハインツのアイコンである逆さボトルに、子どもから大人まで世代を超えて愛されるポケモンのピカチュウをデザインした「ピカチュウ逆さボトルケチャップ」を、3月から発売する。「ピカチュウ逆さボトルケチャップ」は、ラベルいっぱいに今にも飛び出してきそうな