8日の金沢市長選挙で再選を果たした村山卓市長が13日、2期目をスタートさせました。学生を中心とした「若者」をターゲットに、まちなかのにぎわい創出へ意欲を示しました。市役所で会見を開いた村山市長は、「能登半島地震からの復旧・復興、物価高対策はもとより、都心軸の再興をはじめとしたまちの発展整備などにも積極果敢に取り組んでいきたい」と、2期目への意欲を語りました。中学校の給食費の無償化、2027年4月に導入の意向