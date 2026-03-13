アツギは、2026年春夏シーズンの新商品として、アツギ史上最強 破れに強い新次元レッグウェアブランド「スゴスト」から「スゴスト着圧タイプ足首11hPa」を発売する。タイツの強度とストッキングのような透明感というスゴストの特徴はそのままに、足首11hPaの着圧で脚もとを引き締める。この商品にはアツギと東レが共同で開発した新素材を使用している。アツギオンラインショップでは3月10日発売、店頭では3月中旬から順次展開して