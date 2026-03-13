ＮＨＫの朝ドラ「虎に翼」で注目を集めた俳優・戸塚純貴が４日、都内で行われた「ＢＯＳＳＳＥＬＥＣＴＥＤＢＹＳＨＯＨＥＩＯＨＴＡＮＩ」の発表会に登場。「ＢＯＳＳ」のアンバサダーを務めるドジャース・大谷翔平投手が厳選した新作コレクションをまとった姿を披露した。限定モデルのレザーアームのボンバージャケットと、日本製セルビッジデニムのジーンズなど、全体をベージュ×ホワイトでまとめた爽やかなコーデ