スマホ決済大手のPayPayがアメリカのナスダック市場に新規上場しました。【映像】ガッツポーズをする中山一郎社長親松聖リポート「ナスダックの上場を迎えタイムズスクエアの電光掲示板がPayPay一色となっています」PayPayが12日、ナスダック市場に上場しました。初値は19ドルを付けて、公開価格の16ドルを上回りました。PayPay中山一郎社長「日本のユーザーの皆様、アメリカの皆様に新しい価値を送り届けられるよう頑張って参