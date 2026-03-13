野球世界一を決める大会・ＷＢＣで１０日に東京ドームで行われた日本−チェコの試合前には、Ｂ’ｚの稲葉浩志がＮｅｔｆｌｉｘ大会応援ソングである「タッチ」のライブパフォーマンスを披露した。歌手・岩崎良美が歌ったオリジナルとはひと味違った力強い歌声に、野球ファンも酔いしれた。ＳＮＳ上では、ロック調に編曲されたライブ演奏にも改めて注目が集まった。バンドメンバーを担当したのはロックバンド「ＤＵＲＡＮ」。