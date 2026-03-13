13日、衆院本会議にて、坂本哲志予算委員長の解任決議案が提出され、与野党による激しい攻防が繰り広げられた。中道改革連合の伊佐進一議員は、予算案の審議時間が過去20年間で最短の59時間に打ち切られたことを挙げ、坂本委員長の責任を厳しく追及した。これに対し、自民党の渡嘉敷奈緒美議員は、野党の対応を「日程闘争」と批判し、委員長の運営の正当性を主張した。【映像】ヤジ&怒号が飛び交った瞬間（実際の様子）伊