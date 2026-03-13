Wixは3月12日、Webサイト構築を支援する、フラッグシップに位置付けられるAIウェブサイトビルダー「Wix Harmony（ウィックスハーモニー）」を発表した。同サービスはAIによる「vibe coding（バイブコーディング）」と、Wixならではのビジュアル編集機能を組み合わせ、AI生成が持つスピードとWixのピクセル単位でのデザインコントロールを同時に提供する。その中核となるのが、AIエージェント「Aria」。Ariaは自然言語とサイト全体