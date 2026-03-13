中道改革連合の泉健太衆院議員が2026年3月13日、日本保守党・北村晴男参院議員からの批判を受け、「私の質問動画をみなさい」「勝手に誤解すな」などとXで反論した。北村氏は前日12日、松本洋平文科相に対する泉氏の質問についてXで批判していた。松本洋平氏「私自身は記憶しているわけではありません」松本氏を巡っては、週刊文春電子版が11日付の記事で、25年10月に文科相に就任する以前に既婚女性と不倫関係にあったと報じた。