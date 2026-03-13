◆オープン戦ロッテ―西武（１３日・ＺＯＺＯマリン）ロッテのドラフト２位左腕・毛利海大投手（２２）＝明大＝が先発して４回６７球を投げて３安打、２失点の投球で開幕ローテ入りに前進した。３回に桑原に適時二塁打、４回には先頭の渡部に１号ソロを打たれて２失点。「３回に取られたのは四球から。回の先頭の入りを大事にしていかないとああいうことになる」と失点した状況を振り返りながら、冷静に反省。明大でバッテリ