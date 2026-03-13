巨人・杉内俊哉投手チーフコーチが１３日、ジャイアンツ球場で行われた投手練習後にドラフト１位の竹丸和幸投手＝鷺宮製作所＝、同３位の山城京平投手＝亜大＝らについて言及した。ここまで１軍で実戦１３イニング連続０封の竹丸と、１０回２／３を無失点の山城。ともにアピールに成功しており、新人２人が同時に開幕ローテ入りする可能性も出てきている。同コーチはルーキー左腕コンビの存在について「若い子が頑張ってるから