『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』Dolby Cinema版公開記念舞台あいさつが12日、都内で行われ、澤野弘之（音楽）、SennaRin（アーティスト）、村瀬修功（監督）、笠井圭介（プロデューサー）、小形尚弘（エグゼクティブプロデューサー）が参加した。【写真】かっけぇスカジャン！『ガンダム 閃光のハサウェイ』舞台挨拶に参加したスタッフたち今回の舞台あいさつは、作品が持つ静けさと迫力のバランスが一