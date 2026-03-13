アイドルグループ・超ときめき▽宣伝部（※▽＝ハートマーク）が13日、都内で行われた『映画ひみつのアイプリ まんかいバズリウムライブ！』公開初日舞台あいさつに登壇。毎回ライブでファンに課していることについて明かした。【写真】キラキラ！メンカラ衣装で笑顔の菅田愛貴イベントにはほかに、本作でW主人公を演じる藤寺美徳、平塚紗依が登壇。声優の2人から、「いろんなところでライブやパフォーマンスしていると思うん