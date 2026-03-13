厚生労働省は13日、全国約3千の定点医療機関から2〜8日の1週間に報告されたインフルエンザの感染者数は計5万4516人で、1機関当たり14.33人だったと発表した。前週比0.63倍で、4週連続で減少した。警報解除の目安の1機関当たり10人を、引き続き上回っている。都道府県別で1機関当たりの感染者数が最も多かったのは長野の29.08人。岩手26.33人、北海道26.11人と続いた。少なかったのは高知4.50人、静岡7.59人、香川8.43人など。