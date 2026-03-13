明治安田総合研究所は、年代別「恋愛・結婚に関するアンケート調査」を実施しました。未婚の人の7割以上が「恋人はいない」と回答。「恋愛に興味がある」と回答した人も半数を下回り、出会いや恋愛観の現状がうかがえます。【漫画】王子様だと思っていた彼がまさかのクズ？アンケートは18歳〜54歳の男女8872人を対象に2025年12月に実施。交際相手の有無を聞いたところ、76.3％が「現在、恋人はいない」と回答。前回（2023年）の72.