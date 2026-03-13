関取花が、新曲「ご報告」を3月13日に配信リリース。あわせて、結婚したことを発表した。 （関連：ラジオやテレビ出演で爪痕残すシンガーソングライター関取花音楽活動に生みだす“幸福な循環”） 本楽曲は、アコースティックギター弾き語りの一発録り。婚姻届の保証人として両親にサインをもらった日のことをシンプルな言葉と情景描写のみで紡いだ一曲となっている。 なお関取は、4月18