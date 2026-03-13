AMCR JAPANは、AMAZINGCRE（アメージングクリー）の日本初となるフラッグシップストアを3月13日に表参道ヒルズにグランドオープンした。これに伴い、前日の12日にはオープン記念イベントを開催。人気芸人の平成ノブシコブシの吉村崇さん、モデル・タレントとして活躍する高橋ユウさんがゲストに登場した。【写真】ナイッショッ！ 吉村崇さんと高橋ユウさんの美麗スイングアメージングクリーのウェアを着用して登壇した両名。吉村さ