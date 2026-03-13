＜台湾ホンハイレディース2日目◇13日◇ザ・オリエントゴルフ＆カントリークラブ（台湾）◇6720ヤード・パー72＞国内女子ツアー新規大会の第2ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、昨季の「日本女子プロ」覇者・金澤志奈がトータル3アンダーで首位に並んでいる。【ライブフォト】クジャクの数がハンパない件トップタイは金澤とヌック・スカパン（タイ）。2打差3位タイには鶴岡果恋、10番パー5でチップインイーグルを奪