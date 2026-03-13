経済産業省経済産業省は13日、備蓄石油の放出を16日に始めると正式に表明した。官報で告示する。これまでは「16日にも放出する」としていた。まずは民間備蓄を15日分出す。国際エネルギー機関（IEA）が決めた協調放出に先行して日本単独で実施し、中東情勢の悪化に伴う供給不安の解消につなげる。石油備蓄法に基づき、石油精製業者などは緊急時に備えて70日分を備蓄する義務がある。民間分の放出では、国が基準を一時的に引き