この1年間で7人も……フジテレビで「アナウンサーの退社が相次ぐ」などと報じられているが、看板ドラマ枠の「月9」、それに続くカンテレ制作の「月10」も、このところパッとしない。【もっと読む】《野呂佳代が出るドラマにハズレなし》伝説ついに“終焉”危機…広瀬アリス「なんで私が神説教」が失速気味「月9で言えば、最近でそこそこ話題になったのは、2025年4月期の『続・続・最後から二番目の恋』ですかね。それ以外ですぐ