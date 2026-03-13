アメリカのMLB（メジャーリーグ）ドジャースに関する詳細な報道で知られるメディア「ドジャース・ネーション（Dodgers Nation）」は現地時間の3月12日午後3時に「山本はWBCであと1度先発した後、ドジャースに戻る見込み（Yamamoto to Return to Dodgers After 1 More WBC Start）」とのタイトルで記事を配信した。アメリカはもちろん、日本でも大騒ぎになったのは言うまでもない。＊＊＊【写真を見る】俳優のように“白スーツ