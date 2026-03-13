俳優の水上恒司のビジュアルにフォロワーが沸いた。１３日までに自身のインスタグラムを更新し、５月２９日に公開予定の主演映画「ＴＯＫＹＯＢＵＲＳＴ−犯罪都市−」（内田英治監督）のオフショットをアップ。「＃犯罪都市＃ｔｏｋｙｏｂｕｒｓｔ＃相葉四郎＃ぶっちぎるぜこの野郎」とハッシュタグをつけた。髪はクリクリのアフロヘア。おちゃめな表情を見せた姿も投稿した。フォロワーは「どんな髪型も似合うの最