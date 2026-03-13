女優の長澤まさみが１３日、都内で行われる第４９回日本アカデミー賞授賞式のレッドカーペットに登場した。元日に映画監督の福永壮志氏との結婚を発表後、この日が初の公の場となった。白のロングドレス姿、黒髪のストレートは肩下まで伸びていた。優秀主演女優賞に輝いた北川景子、倍賞千恵子、広瀬すず、松たか子の４人とともに笑顔でレッドカーペットを歩くと、観客から大きな拍手が送られ、自身も手も振って返した。長澤