自民党の幹事長、国土交通相などを歴任した石原伸晃氏が芸能事務所「ジャパン・ミュージックエンターテインメント（ＪＭＥ）」に所属したことが１３日、分かった。同事務所が明らかにした。同事務所には鈴木雅之を始め、篠原涼子、谷原章介、ユースケ・サンタマリア、鈴木杏樹、芳根京子、石井亮次アナ、加藤綾子アナらが所属している。