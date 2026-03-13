毎年3月14日に訪れるホワイトデー。バレンタインのお返しをする日として定着していますが、実はホワイトデーは日本で生まれた習慣だって知っていましたか？意外と知らない由来と一緒に、手軽に作れるお返しスイーツレシピもご紹介します。 ホワイトデーは「日本生まれ」のイベント 欧米では、バレンタインデーはカップルや家族が互いにプレゼントを贈り合う日として親しまれています。日本のように「女性から男性へチョコレートを