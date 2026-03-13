１２日、重慶市の潼南崇龕花海風景区。（ドローンから、重慶＝新華社記者／王全超）【新華社重慶3月13日】中国重慶市潼南区で菜の花が一斉に咲き、春の訪れを告げている。潼南区は近年、「菜の花経済」の可能性を探求し、花を媒介として農業と地域文化、観光の融合を推進することで農家の収入増と農村振興を図っている。１２日、重慶市の潼南崇龕花海風景区を散策する観光客。（ドローンから、重慶＝新華社記者／王全超）１２