日本文藝家協会の創立百周年を記念した文士劇「風と共に去りぬ」の取材会が12日、都内で行われ、直木賞作家で日本大学理事長の林真理子氏（71）や芥川賞作家の綿矢りさ氏（42）が出席した。演目はマーガレット・ミッチェル原作の不朽の名作「風と共に去りぬ」。訳を鴻巣友季子氏、脚本を道又力氏、演出を五戸真理枝氏が務め、林氏や綿矢氏、岩井志麻子氏、村山由佳氏、山内マリコ氏といった日本を代表する一流作家が出演する。