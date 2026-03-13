緊迫が続く中東情勢。イランによるホルムズ海峡の封鎖で、再び“オイルショック”もありうるのでしょうか？国内ではガソリン価格が1リットル30円値上がりした店も出るなど、その影響が私たちの暮らしを直撃しています。【写真を見る】一部地域ではすでに1リットル200円超…利用客からは悲鳴ホルムズ海峡事実上の封鎖状態日本への影響は？激しい炎を上げるタンカー。イラクの国営通信は12日、ペルシャ湾のイラク沖で石油タンカ