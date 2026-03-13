タレント長嶋一茂（60）が13日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝の「見所」を語った。侍ジャパンが15日に対戦するベネズエラについて特集。一茂は準々決勝を前に「予選は総当たりってことで、戦い方を計算できた部分があると思う。つまり1回負けてもいいとかいう計算もできるし、得失点もある」と説明した。今後は負けたら終わりのトーナ