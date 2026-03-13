JR総武線・市川駅から徒歩約7分。かつての京葉ガス市川工場跡地が、住・商・医・公が一体となった大規模複合拠点「リーフシティ市川」へ生まれ変わります。その商業の核となる都市型ショッピングセンター「そよらリーフシティ市川」が、いよいよ2026年3月28日にグランドオープンを迎えます。毎日通いたくなる「スタバ」や「ダイソー」といった人気専門店から、市川市産野菜「いちベジ」や「行徳海苔」などのローカルグルメ、さらに