滝沢ハムが下げ幅を拡大している。午後２時３０分ごろに、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を２８１億６００万円から２６５億８０００万円（前期比５．４％減）へ、営業損益を６６００万円の赤字から４億円の赤字（前期４億３２００万円の赤字）へ、最終損益を７５００万円の黒字から２億２０００万円の赤字（同４億９５００万円の赤字）へ下方修正し、あわせて期末一括２０円を予定していた配当予想を無配としたこと