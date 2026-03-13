セリアが反発。ＳＭＢＣ日興証券は１２日、同社株の投資評価「１」を継続するとともに、目標株価を３８００円から４６００円に引き上げた。同社の既存店ベースの２月売上高は対前年同月比で７．７％増と１月（１２．７％増）から鈍化したが、これは積雪の影響もあり、売上高基調は好調継続。２７年３月期も２ケタ営業増益は可能とみている。シールブームのおかげで新製品が定期的に投入されることや、全品１０