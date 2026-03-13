午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は４９３、値下がり銘柄数は１０３５、変わらずは５９銘柄だった。業種別では３３業種中１１業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、鉱業、卸売、倉庫・運輸など。値下がりで目立つのは輸送用機器、ゴム製品、空運など。 出所：MINKABU PRESS