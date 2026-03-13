運転席に見切れた男性▶▶この作品を最初から読む大学の同級生と卒業後に結婚した、つきこさん。念願の妊娠が判明した頃、大学のゼミ仲間の集まりに、久しぶりに夫とともに参加。当時仲の良かったミナさん、ソウタさんとテーブルを囲み、近況を話しながら楽しい時間を過ごします。しかし、その夜、教えてもらったミナさんのSNSをのぞいてみると、どこか気になる写真を発見。…これはうちの車？見切れている男性は夫？