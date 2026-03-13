きのう夕方、山形県尾花沢市のスーパーの女性用トイレに侵入したとして、きょう未明、３３歳の男が逮捕されました。男は容疑を認めています。 【写真を見る】女性用トイレに男が侵入スーパーの従業員から通報逮捕の自称会社員の男は容疑を認めるも、侵入理由は不明（山形・尾花沢市） 建造物侵入の疑いで逮捕されたのは、尾花沢市荻袋の自称会社員の男（３３）です。 警察によりますと、男はきのう