トラックやバスなどの24V車に乗るプロドライバー、車内でスマートフォン（スマホ）やタブレット端末などを充電したい人に適した製品が登場した。アドテックの超小型カーチャージャー「ACPD-V065C2」だ。従来サイズのままで、最大65Wの高出力を実現。3月11日より発売した。価格はオープンで、実勢価格はシガー充電器本体が1990円、ケーブルセットが2890円。なお、3月18日までの期間限定で10％オフセールを実施している。●サイズ