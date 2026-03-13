3月1日から、治療抵抗性高血圧症の新しい治療法として「腎デナベーション（RDN）」が保険適用された。治療抵抗性高血圧症とは、利尿薬を含む3種類以上の降圧薬をきちんと飲んでも、血圧のコントロールが不十分な状態を指す。国内で降圧治療中の患者、およそ1610万人のうち1〜2割が該当するとされる。高血圧症の発症には、生活習慣や精神的ストレスからくる自律神経系の調節異常などの要因が絡んでいる。たとえば、交感神経系