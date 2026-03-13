ハクバ写真産業は3月13日に、薄型でフラットな形状を採用した、コンパクトなサイズで持ち運びしやすい「スリムフラットブロアー」を発売した。カラーは、ブラック、グレー、オリーブ、レッドの4色。価格は1690円。●ブラシ付属で細部までしっかり清掃「スリムフラットブロアー」は、レンズやカメラ、PC周辺機器などのクリーニングに適したシリコン製ブロアー。本体は、薄型でフラットな形状なのでバッグやカメラケースの隙間