山忠 [名証Ｍ] が3月13日後場(15:00)に決算を発表。26年4月期第3四半期累計(25年5月-26年1月)の連結経常利益は5.2億円となり、通期計画の6.1億円に対する進捗率は86.6％となった。 株探ニュース