クミアイ化学工業 [東証Ｐ] が3月13日後場(15:00)に決算を発表。26年10月期第1四半期(25年11月-26年1月)の連結経常利益は前年同期比23.4％増の62.2億円に伸び、11-4月期(上期)計画の82億円に対する進捗率は75.9％に達し、5年平均の36.7％も上回った。 直近3ヵ月の実績である11-1月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の9.2％→10.7％に改善した。 株探ニュース