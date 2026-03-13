ストリーム [東証Ｓ] が3月13日後場(15:00)に決算を発表。26年1月期の連結経常利益は前の期比16.7％増の2.8億円になり、従来予想の2億円を上回り、減益予想から一転して増益で着地。27年1月期も前期比2.5％増の2.8億円に伸びる見通しとなった。3期連続増収、増益になる。 直近3ヵ月の実績である11-1月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比5.0％増の1.8億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の2.2％→2.2％とほぼ横