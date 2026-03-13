ｇｕｍｉ [東証Ｐ] が3月13日後場(15:00)に決算を発表。26年4月期第3四半期累計(25年5月-26年1月)の連結経常利益は前年同期比85.0％増の19.7億円に拡大した。 直近3ヵ月の実績である11-1月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比6.2倍の4.7億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の6.3％→9.8％に大幅改善した。 株探ニュース